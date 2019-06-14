銀行公會稱半年結致拆息抽升　料港匯月內續強勢

近日港元匯價一反今年弱勢，重上7.82兌一美元關口，而1個月港元拆息亦升至2008年以來新高。香港銀行公會主席禤惠儀表示，近日港元拆息（Hibor）抽升主要是由半年結因素帶動，預料月底前拆息及港匯均會維持現水平。

禤惠儀出席銀行公會例會後指，由於半年結趨近，本地銀行及早作出資金部署，是港元拆息上升的主導因素，不排除息口月底前仍站穩高位。

她又指，由於目前港息已升越美元拆息（Libor）水平，導致港元沽盤平倉，而套息交易亦大幅減少，令港元匯價轉強，預料港匯月底前亦會於現水平徘徊。

稱本港銀行貸款質素仍良好

東亞銀行（0023）因部分內地貸款減值，於昨日發出盈利預警，預料中期盈利將大幅下降。禤惠儀回應時指，不評論個別銀行運作，惟整體而言，本地銀行的貸款質素仍然良好，業界亦一貫以審慎原則審批貸款。

但她提醒，目前市場預料美國有機會於年內減息，雖然在聯繫匯率下，港息理應跟隨美息走勢，但實際情況須視乎港美息差。在中美貿易戰、英國脫歐待外圍不明朗因素下，她預料下半年觀望氣氛濃厚，呼籲投資者及市場做好準備應對風險。

公會未有討論《逃犯條例》

問及《逃犯條例》會否影響本港經濟，禤惠儀認為，香港國際金融中心的地位經過多年積累，有人才、監管制度等優勢，基石相當穩妥，而目前香港銀行體系仍然穩健。她強調，公會秉持政治中立原則，會員之間未有討論修例事宜。