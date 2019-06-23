中國爆非洲豬瘟　累日本豬肉價大漲三成

中國爆發非洲豬瘟，疫情遍佈全國。作為豬肉最大消費國，市場供應大減，牽動全球豬肉價格上升，早前香港便因去上水屠房發現有待宰豬隻存有病毒，需要全面撲殺，導致股價大升至逾百元一斤。作為中國近鄰的日本，亦受到波及，當地豬肉價格就勁升約三成。

進口豬肉短缺 日本國產豬價格大升

《日本經濟新聞》報道，由於非洲豬瘟蔓延，中國增加進口美國及歐盟豬肉，令到日本的美國、歐盟豬肉供應短缺。

日本市場需求集中於國產豬，令到進口、國產豬肉價格都按年大升兩成至三成。

歐美五花腩片 年初至今加價20%

進口豬肉之中，以可用於火鍋的五花腩肉價格升幅顯著，丹麥產的五花肉售價每公斤約650日圓，較3月上升一成，較今年初升幅已達20%。

中美貿易戰雖然劍拔弩張，但美國農業部數據顯示，4月美國產豬肉出口中國，按年增長8%。而日本商社亦反映，中國從歐洲進口豬肉也表現強勁。

日本愛知縣近月亦爆發豬瘟，雖然不是非洲豬瘟，但亦令到國產豬供應下跌，4至6月平均供應按年減少了2.2%。

價格上升潮 已波及巴西、泰國雞肉

豬肉價格大升，已經波及其他肉類。有日商表示，中國正找尋其他肉類，作為豬肉的替代品，雞肉消費正在增加，巴西、泰國等雞肉出口國，對日本出口的價格已經上升。