中國研稀土成為戰略資產　澳洲趁機加緊開發

中國正研究稀土作為戰略資產，而澳洲稀土公司Lynas最近則與美國廠商合作，建立稀土生產線，拓展商機。有報道指，澳洲多間公司已經接近與新客戶簽訂協議，推進更多稀土項目發展。

全球逾半新項目來自澳洲

《路透社》引述美國地質調查局（USGS）數據，指澳洲的稀土儲存量只佔全球的2.8%。然而澳洲科廷大學（Curtin University）的西澳洲礦業學院（WASM）指出，全球等待開發的新項目之中，有超過半來自澳洲。

澳洲項目成本問題一直停工

大部份澳洲稀土礦，其實一直停工，主因之前市場由中國主導，澳洲相對「規模較細」，難以從客戶取得資金。而最接近開工的項目，也要到2023年才能開始運作。

然而這一速度或會加快，因為中國有可能減少向美國出口稀土，而令美國客戶轉向澳洲入貨，資金有望提早到位。

《路透社》引述正在澳洲西北部開發Browns Range項目的Northern Minerals表示，該公司正與「一間國際知名工業集團」討論供應。

另一間公司Hastings Technology也正在準備西澳洲的Yangibana項目，預計2021年投產。

中國產量大成本低 仍有優勢

美國亦表示，希望澳洲和加拿大在全球各地開發稀土礦藏，以降低依賴中國。

然而WASM教授Dudley Kingsnorth指出，中國產量巨大，而且有成本優勢，亦沒有那麼嚴格的環保規定，因此其他地方難以在成本上競爭。