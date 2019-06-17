特斯拉（Tesla）在上海的超級工廠，廠房部份已接近完成。該電動車公司去年宣布與上海政府達成協議，在臨港地區興建Gigafactory 3電動汽車工廠，計劃將會在今年夏天完成工程。廠房在今年一月完成奠基儀式後，最近有無人機片段中顯示，Tesla的基本廠房建設將近完成。有消息指，廠房內已安裝生產設備，包括沖壓機和噴油車間。

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）上星期舉辦的股東大會上表示，計劃正按照完定進行，Tesla僅用了6個月的時間就完成基本設施，相信會是有史以來最快建成的汽車製造工廠。

同時，他亦表示，今年年底前在上海的Gigafactory 3將每周生產3,000輛Model 3電動車。而公司目前正在努力將產量穩定在每周出產7,000架該車款。希望到今年年底，每周產量達1萬輛Model 3電動車。

Tesla新車訂價及定位有利中國市場

有投資顧問表示，中國國產Model 3定價為32.8萬元（人民幣‧下同），相較目前進口同車款的37.7萬元，平逾5萬元，非常具有競爭力；又指出此定價將對中國高端品牌車廠帶來不小壓力。隨2019年中國新能源車積分已開始考核且雙積分制將持續趨嚴，未來Tesla將可透過出售新能源車積分賺取額外收入。