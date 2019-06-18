貿易紛爭究竟有多危險？　美國市場發出矛盾信號

目前市場就全球貿易紛爭所帶來的威脅程度正發出相互矛盾的信號，而這一點在股市與債市中體現得較為明顯。

美國《華爾街日報》於周一（17日）刊登文章指出，目前市場就全球貿易紛爭所帶來的威脅程度正發出相互矛盾的信號，這一點在美國股市與債市中較為明顯，凸顯出投資者在對此做評估時所面臨的困境。

文章稱，隨着貿易緊張局勢的加劇，加之受聯儲局（FED）暗示未來會減息刺激，一些投資者已將目光轉向更為安全的資產，這推動美國國債收益率跌至年內低點，而與此同時，股票等風險較高的資產則繼續向新高邁進，比如上周五美股標普500指數收市價，與歷史高位僅相差2%。

資產市場反映市場人士對後市存兩極看化

更為不尋常的是，投資者沒有急於在期權市場中採取防範股市下跌的措施。過去每當投資者認為經濟將放緩時，股市往往會隨着債券收益率走低而下跌，而這種情況正是出現在債券價格上漲之時。

因此文章認為，目前市場正處於分化狀態，而這背後其實是投資者在評估美中貿易戰，會給美國經濟帶來多大的影響時存在着分歧。對此有很多業內人士認為，無論是押注貿易緊張局勢對美國經濟影響不大，還是押注聯儲局將大幅減息的做法都不明智，並且目前股市和債市的這種分化狀態未來是不可持續的，隨着更多新的經濟數據的出爐，很可能推動資本會從一個市場逐漸向另一個市場靠攏。

經濟數據較市場人士預期理想

此外，文章還援引了很多經濟數據說明目前美國經濟的諸多不確定性，儘管聯儲局表示一旦美國經濟面臨衰退風險就會立即採取合適舉措，可是近期的經濟數據卻無法表明衰退即將到來。美國勞工部近期公布的統計數據表明，美國失業率仍處於近半個世紀以來的低點，惟就業人數增速已經有所放緩。可是市場研究機構FactSet Research也在近期公布的調查報告中指出，今年企業利潤將實現個位數百分比的增長，雖然這一增幅低於2018年整體水平，但比2018年底人們的預期要好。

至於貿易戰會對美國消費者產生何種影響，根據美國商務部5月份公布的統計數據顯示，當月消費者支出增速已經有所回落，受消費品價格升高的預期影響，美國家庭信心指數也比上月有所下降，因此無法排除貿易戰會對美國經濟構成較大的負面影響。