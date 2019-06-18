調查﹕分析師料英國硬脫歐機率增10個百分點

英國首相文翠珊 ( Theresa May )已辭任，保守黨正物色下任首相人選。據《路透》調查發現，隨著有份角逐繼任首相的候選人，大多數對脫歐抱持強硬立場，英國與歐盟無協議分手的可能性在過去一個月大幅上升。預估中值由5月的15%跳升至25%，不過調查發現，分析師仍相信有可能落實自由貿易協議。

英國已在2016年6月23日通過脫歐公布，但英國將以什麼方式、何時、甚至是否退歐，至今仍混沌不明。文翠珊提出多份退歐協議一直無法獲議會批准，結果大勢已去的她上月宣布將辭職，其後多位候選人表態爭取繼任。

約翰遜成下任首相大熱

其中前外交大臣約翰遜 ( Boris Johnson )最被博彩公司看好，他將於周三 (19日 ) 正式展開競選保守黨黨魁活動。約翰遜誓言一旦當選，他將在10月31日帶領英國脫歐。約翰遜曾指出願意無協議退歐。

英國權威性的民間智庫安永統計俱樂部 ( EY ITEM Club ) 首席經濟顧問Howard Archer 亦預測，無協議英退的可能性似乎已升高， 又指出有意擔任下任保守黨黨魁及首相的角逐者當中，很多也強調必須在10月31日離開歐盟，不論是否有協議。

英國議員周三挫敗了反對黨工黨試圖奪取議會議程之控制權，從而阻止無協議退歐。

英國在2016年6月通過脫歐公投，但政府至今仍未知悉如何落實當年選民的投票取向。（路透社）

分析師：雙方最終很有可能敲定自由貿易協議

大部分受訪的分析師認為，即使無協議退歐的可能性提升，雙方最終也很有可能達成自由貿易協議，無論它們是否需要過渡協議。另一種最可能的結果是為英國仍是歐洲經濟區 ( EEA ) 成員，支付款項予歐盟預算以維持對歐盟單一市場的准入。排名第三和第四的結果分別為無協議脫歐，然後按照世界貿易組織 ( WTO ) 的規則行事，及取消脫歐。

最新調查的預估中值預料，英倫銀行一年內會按兵不動，然後加息25個基點至1%，比上月調查時的估計延後兩個季度。

《路透》於6月11至14日就英國與歐盟無協議分手的可能性進行調查，訪問了69位分析師。當中，沒有人預料英國央行貨幣政策委員會 ( MPC ) 於6月20日的會議上將採取任何行動。然而部分數據顯示英國經濟的加息時機已成熟，下一步將是升息的可能性預估中值為60%。