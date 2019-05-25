文翠珊將離職　「無協議脫歐」危機升溫？

英國首相文翠珊周五（24日）含淚宣布辭職。英國史上第二位女首相即告別唐寧街10號，但她遺留下來的脫歐難題，卻仍未有解題公式，一切或將還原基本步。「無協議脫歐」和「取消脫歐」兩個選項，突然又重新出現在英國人的眼前。

文翠珊周二（21日）公布新的脫歐計劃惹來朝野強烈不滿。就目前而言，仍未有跡象顯示英國有機會在10月31日期限前，在有協議的情況下脫歐。對反對無協議脫歐的議員來說，現實或迫使他們重新考慮支持二次公投，加上工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）曾表明，工黨領袖會支持公投，避免以「差的協議」或「無協議」脫歐。二次公投或重新帶出「取消脫歐」的選項。

文翠珊下台：英國首相文翠珊周五（24日）宣布6月7日下台，含淚指很感恩能夠為自己所愛的國家服務，並提到自己是英國第二位女首相，但肯定不會是最後一位。（美聯社）

「無協議脫歐更有可能發生。不論何人接任首相，都要面對存在威脅。他們會想，『如果我不實現脫歐，我就玩完了。』」諾丁漢大學（University of Nottingham）政治教授菲爾丁（Steven Fielding）如此認為。

保守黨即將選出新任黨魁，接替文翠珊出任首相。有調查發現，很多基層黨員不但希望盡快脫歐，甚至對無協議脫歐抱正面取態。換句話說，即使留歐派黨魁候選人能夠進入最後一輪競選，為了爭取大多數支持，某程度上或需順應「民意」，意味國會曾否決的選項再次浮現。

有力成為下任首相的前外相約翰遜（Boris Johnson）也表明，不會再向歐盟申請延長脫歐期限，英國10月31日如期脫歐，不論脫歐協議是否獲通過。

無協議脫歐愈來愈有機會發生，另一個原因是因為不需要獲得國會批准。英國政府研究所（Institute for Government）高級研究員傑克（Maddy Thimont Jack）指，如果首相決意走無協議脫歐的路線，國會幾乎無力阻止英國「跳崖」。

文翠珊下台：文翠珊在位近三年，脫歐成為任內首要議題。她坦言，已竭盡所能，對無力履行脫歐感到遺憾。（美聯社）

歐盟已再三強調，不會重啟脫歐協議談判。愛爾蘭外長科文尼（Simon Coveney）表明，歐盟不會向英國下任首相提供更好的脫歐協議。

歐洲相信，在10月底前，仍會有很多未知數，因為他們認為英國議員只會在面對期限時，作出艱難的決定。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）等歐盟領袖一直主張盡快解決脫歐問題，讓歐盟「好好活下去」。但有歐洲外交官指，預計歐盟會同意再押後脫歐，寧願延長不穩定因素，也不想英國無協議脫歐。

下任首相是否希望延長脫歐期限，又是另一回事。否則，眼前最有可能發生的，或者會是無協議脫歐。

（英國廣播公司／華盛頓郵報）