美財政部建議大學提供「強制理財課程」　學債問題有多嚴重？　

美國財政部轄下的金融知識和教育委員會出報告，指美國學債問題嚴重，建議大專學院向學生提供強制的理財課程，以協助學生作出正確的財務選擇，避免他們和家庭因大專學費而跌入財務深坑。

要出動到強制課程，可想而知美國的學債問題有多嚴重。美國學費近年不斷上漲，但薪資卻沒有相應的增長，令不少大學生畢業後都找不到薪水夠高的工作還債，令學貸越積越多。據外媒統計，美國共有逾440萬人背負學貸，總金額高達1.5萬億美元，是美國個人信貸第二高的類別，僅次於房貸。有調查顯示，有71% 民主黨員、67%中間選民和逾半的共和黨員都認為學貸是嚴重危機，必須解決。

美企出「奇招」助員工還學債

不少美國企業也十分關注學債問題，更推出不同的措施協助員工還學債，據人力資源管理學會統計，約有4%美企設有協助員工還學貸的「員工福利」 。田納西州一間保險公司Unum便容許員工將最多5日未用完的年假，按時薪兌換成金錢用以還學貸。據報該公司的「年假」約值230美元，若員工將5日年假都換成金錢，即每年可有額外約1,150美元(約9,000港元)，對脫離債務旋渦大有幫助。

「收入分享」取代學費

也有大學改變學費機制，採用「收入分享」的模式，即承諾就業後若年薪於某一數額以上，將於一段時期內交出年薪的一定百分比。而如果畢業後找不到工作，或薪資過低則不用付學費。據報普度大學（Purdue University）是美國第一所提供收入分享協議的公立大學，自2016年以來已助759名學生繳付約950萬美元的學費。

部份私立教育中心也開始採用「收入分享」的學費模式，例如提供短期密集電腦培訓課程的General Assembly的學生便可選擇和校方簽下收入分享協議，不同交學費，但須承諾就業後年薪若在4萬美元以上，需於長達4年的時間交出年薪的10%，即總金額大約是本身學費的1.5倍