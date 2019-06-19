中美再吹和風　港股即爆升逾600點　沈大師提醒﹕後市非安枕無憂

美國總統特朗普周二在《Twitter》上發推文，表示與中國國家主席習近平通電話，又指出雙方會在月底舉行的大阪二十國集團（G20）峰會上會面。消息公布後，投資者信心即時「返晒黎」，道瓊斯指數勁升逾300點收市，中﹑港股市亦上揚，其中恒生指數高開逾700點，半日勁升逾600點，並收復28000點水平。 今日大市上揚，是新一輪大升市的開始，或只是一波反彈市而已。投資者又應該趁反彈沽貨套現離場，或是增加注碼以賺取更佳回報？對後市走勢，縱使專家預料有機會可上試29000點；惟提醒投資者不明朗因素仍存在，並非安枕無憂，有 沈大師之稱的匯盈證券行政總裁沈振盈更明言，目前防守股已不再安全。

中美貿易爭議已持續超過一年，不時傳出雙方「打打談談」的消息，直接影響投資者情緒。去年12月初，特朗普及習近平在阿根廷會面後，雙方展開另一輪談判，為投資者打下一枝強心針，觸發股市上揚，其中港股由去年11月底的26506點起步，展開一場逾5個月的升浪，在今年4月中時，大市重上3萬點，累計升幅逾3,000點。

中美恢復會談對香港樓市亦產生刺激作用，反映樓市走勢的中原城市領先指數，在今年2月見底後便從谷底回升，在今年5月時更創下歷來新高，高見189.42。

不過自從特朗普在今年5月初時指出，雙方談判破裂，即時改變了市場氣氛，加上近期本港政治及社會紛爭升級，港股由5月時約3萬點附近回落，低見26671點，累跌逾3,000點，即今年大部份升勢已蒸發。隨著香港政治及社會爭議暫時緩和，以及中美雙方領導人將於下周在大阪會面，今日投資者情緒有明確改善，不單止大市反彈，就連近期處於弱勢的人民幣亦轉勢，在岸及離岸價均曾升破6.9，帶動對人民幣匯率敏感的中資航空股上揚。

林嘉麒料未來兩周再上揚

雖然今日大市勁升，可是後市走勢何去何從，投資者又應該如何作出部署？沈振盈認為，今日恒指有一個比較大的反彈，但事實上整個中美貿易戰是未解決，仍然存在一個不明朗的因素，整個後市還未處於一個安枕無憂的環境。

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒指出，今日大市高開超過700點，皆因中美雙方領導人將會在G20峰會會晤及美國聯儲局有機會減息等因素都有利大市走勢。

林嘉麒坦言，未來兩星期都有機會高見到29000點，但他提醒投資者雖然未來兩星期有機會再上揚，但基本環境因素仍然存在不明朗因素。

林嘉麒預期，未來兩周恒生指數有機會上試29000點。（張浩維攝）

沈大師﹕防守股已不再安全

早前市況動盪時，不少投資者將資金泊入領展房產基金（0823）及港鐵公司（0066）等，兩者更屢創新高。

在談及公用股等具有防守力的股份時，沈振盈直言防守股已經不再安全，仍然存在一定的風險。整體而言，基本的經濟環境及周邊因素仍然存在一定的變化。