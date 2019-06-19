滙豐8月起取消個人綜合戶口最低結餘收費　逾300萬客受惠

本港首批虛擬銀行即將殺到，市場憧憬銀行服務收費將進一步下調。本地龍頭大行滙豐率先宣布，取消「個人綜合理財戶口」的低額結存服務費及理財總值要求，同時取消多種戶口的月費、年費及櫃位交易費，受惠客戶多達300萬名。

單名及聯名戶口均可受惠

滙豐發出新聞稿指，將於8月起取消「個人綜合理財戶口」的最低全面理財總值要求，以及低額結存服務費，而單名及聯名個人戶口均可受惠，為香港首家提供免費基本銀行服務的銀行。該行同時取消多個個人儲蓄戶口類別的月費、年費及櫃位交易費（見下表）。

其中滙豐運籌理財綜合戶口將取消低額結存服務費，目前全面理財總值低於20萬元需繳費120元；個人綜合理財戶口則取消低額結存服務費，而目前結存低於5,000元以下需繳費60元；至於港元結單儲蓄戶口、港元存摺儲蓄戶口及現金卡戶口，則獲取消月費及「儲蓄易」服務客戶的櫃位交易費。

戶口類別 收費更改 滙豐運籌理財綜合戶口 取消低額結存服務費（現低於20萬元需繳費) 個人綜合理財戶口 取消低額結存服務費（現低於5,000元需繳費） 港元結單儲蓄戶口

港元存摺儲蓄戶口

現金卡戶口 取消月費（現低於5,000元需繳費）

取消已登記「儲蓄易」服務客戶的櫃位交易費 萬用戶口 取消月費（現低於3,000元需繳費） 「大學生」戶口 取消年費

至於該行高端個人銀行服務「滙豐尚玉」及「滙豐卓越理財」，現行最低全面理財總值要求，以及滙豐卓越理財的最低額結存服務費維持不變。

滙豐香港區零售銀行及財富管理業務主管欣格雷表示，期望藉着上述措施促進普及金融，令社會各階層的客戶均可享受簡便、快捷的銀行服務，並將繼續提升產品及服務，以改善客戶服務體驗。