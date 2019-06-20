美聯儲維持利率不變　議息聲明刪「耐心」措辭　重點一文看清

美聯儲維持利率不變，從貨幣政策聲明中刪除了「耐心」的措辭，暗示已為今年降息搭好舞台。

在結束為期兩天的政策會議後，美聯儲6月19日宣布，以9票對1票決定將聯邦基金利率目標區間維持在2.25%至2.5%不變，但並表示美國經濟面臨的不確定性增加，將採取適當措施以保證美國經濟持續擴張，此前這一表述是——「保持耐心」。

美聯儲當天在結束為期兩天的貨幣政策例會後發表聲明說，5月以來的信息顯示，美國就業市場保持強勁，經濟活動平穩擴張，家庭消費增速較今年早些時候有所提升，但企業固定投資增速仍然疲軟。同時，最近12個月美國整體通脹率和剔除能源和食品價格後的核心通脹率均低於2%。

美經濟前景不確定性增加

聲明指出，美國經濟前景面臨的不確定性增加。由於這些不確定性和溫和的通脹壓力，美聯儲將採取適當措施，以保證美國經濟持續擴張、就業市場強勁增長以及通脹水平處於「對稱性的2%目標」附近。

美聯儲當天發佈的季度經濟預測顯示，今年聯邦基金利率預期中值為2.4%，與3月公布的預期中值一致。同時，美國今明兩年經濟增長預期中值分別為2.1%和2%。

市場不看好美國經濟前景。（視覺中國）

鮑威爾︰擔憂「持續的亂流」

美聯儲聲明還說，在確定未來利率調整的時機和幅度時，美聯儲將對照充分就業和對稱性的2%通脹率這兩個目標評估現有和預期經濟狀況，並考慮就業市場狀況、通脹壓力和通脹預期指標、金融市場和國際經濟等一系列因素。

美聯儲自去年12月以來一直將聯邦基金利率目標區間維持在2.25%至2.5%。

在隨後舉行的記者招待會上，美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾（Jerome Powell）表示，儘管「基本前景依然向好」，但許多委員認為有理由實施「更加寬鬆一些的貨幣政策」。鮑威爾續稱，並無「太多支持因素」促使局方今次減息，但就指支持未來減息的因素已加強。

他表示，國際商貿緊張局勢和對全球增長的擔憂是「持續的亂流」，「國際商貿局勢前景走向存在更大的不確定性。人們的擔憂可能造成了最近幾次調查數據顯示的企業信心下降。我和我的同事有一個總體目標：那就是維持經濟擴張；現在出現較不利結果的可能性有所上升。」

7月減息機會增

需要關注的是，美聯儲宣布最新貨幣政策決定後，2019年8月的聯邦基金期貨合約顯示7月份降息的可能性增加。債券交易員幾乎可以肯定美聯儲最早將在7月份降息，此前央行暗示準備好實施十多年來的首次降息以維持美國經濟的擴張。

除美聯儲外，最近全球多家央行都相繼發出轉向寬鬆貨幣政策的訊號。5月8日，新西蘭率先降息；6月4日，澳大利亞降息。而歐洲和日本一直處於寬鬆的貨幣政策中。歐洲在2018年短暫的微復蘇之後，長期懸而未決的英國脫歐事態複雜化，對歐洲和英國經濟均造成拖累。