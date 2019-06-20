維他奶國際去年多賺19%至近7億元　內地收入增長25%

維他奶國際（0345）公佈3月底止全年業績，純利較對去年升19%至6.96億元，除稅前溢利亦升19%至 9.56億元；派末期息每股0.38元，去年同期派每股0.314元。

期內，集團收入按年增長16%至75.26億元，毛利上升18%至40.42億元，毛利率上升1個百分點至54%。原材料（尤其是糖及包裝紙）價格利好，加上銷量增加提升生產效率，故毛利率有所改善。

收入按地區劃分，內地收入增長 25%至46.28億元，由於有利的產品組合及地區業務組合，除稅前溢利增長更快。香港業務收入增長 5%至22.64億元，除稅前溢利輕微下跌，主要是投資為期數年的生產及物流設施。

由於消費者對植物奶的需求日益增加，加上強勁的產品創新力和商業執行能力，因而帶動澳洲及新西蘭的業務增長4%至5.22億元。

內地收入增長25% 料市場增長潛力仍巨大

集團指，維他奶中國的收入增長25%，不論在產品組合、銷售渠道及地區方面均能廣泛增長。

為在擴展業務過程中提升品牌知名度及價值，集團已於競爭日趨激烈的市場中增加投放維他奶及維他品牌的廣告支出，以爭取長遠增長。集團亦已試行若干小規模活動，並擬於下一財政年度正式推出。

人民幣貶值導致以港幣計算的增長較低。若以當地貨幣計算，集團收入及溢利分別增長27%及35%。

集團指，中國將透過產品執行、開拓以及創新帶領維他奶及維他品牌，繼續領導市場，集團日後將增加投資建立品牌價值，並為基礎設施準備就緒以及創新產品。由於內地市場產品組合的人均消費相對較低，故市場的增長潛力依然巨大。