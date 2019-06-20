【中美貿易戰】高盛：市場料達成協議機率僅20%

2019年4月中時，市場還一片樂觀，當時認為中美可談成協議的機率是80%。但這兩個月期間最大的轉變在於市場對貿易戰的看法，已經由兩國間經常項目的失衡，轉為超級經濟大國間多面向，乃至於在戰略層面的爭端。

高盛策略師Kinger Lau等在報告中指出，有鑒於市場已經基本消化了對貿易問題的擔憂，目前中國股市的估值不算貴。自2019年4月15日以來，MSCI中國指數已經下跌近10%。

高盛由幾個層面，量化評估市場對達成協議的定價。首先，對出口至美國的中國出口商來說，雖然這僅佔MSCI中國指數成分總收入的1%，但美國市場仍是精英公司的重要出口目的地，主要集中在科技硬體、非必需消費品和工業。比較這些公司的價格回報及估值差距，與基準大盤的情況，有助於了解貿易緊張局勢如何造成股票折價。

其次觀察在中國面臨收入風險的美國公司。同樣地，純就收入貢獻來看，美國企業主要收入來自國內市場，可是中國是許多終端需求的重要來源，在標普500前40倍的美國公司，在大中華區的風險最高。透過對這裡的相對回報及本益比差距，可以了解在定價機制上的「交易因素」。

此外，中美之間的亞洲供應商，是這波貿易磨擦中受害最大的一塊，做為風險影響的重要考量；人民幣貶值的分析，則可衡量外匯、貿易對股票的潛在影響。

綜合這些因素進行量化計算之後，高盛認為，如果中美達成貿易協議，MSCI中國指數預測市盈率應為13.5倍，若未達成協議則應為10.5倍，而當前估值則為11.2倍。該行重申予中國股市「增持」評級。