【中美貿易戰】商務部：中美經貿團隊將就兩國元首指示溝通

中美元首周二（18日）進行電話溝通，確定二人將在下周日本大阪舉行的G20峰會期間舉行會晤。 中國商務部新聞發言人高峰周四（20日）就此表示，中美雙方經貿團隊的牽頭人將按照兩國元首的重要指示進行溝通，為大阪峰會期間兩國元首會晤做好相關的準備。

習特通話後，中方通稿稱，特朗普期待同習近平主席在G20大阪峰會期間再次會晤，就雙邊關係和我們共同關心的問題進行深入溝通。美方重視美中經貿合作，希望雙方工作團隊能展開溝通，儘早找到解決當前分歧的辦法。相信全世界都希望看到美中達成協議。

對於習近平在電話中的表態，中方通稿提到，習近平「願意」同特朗普總統在G20領導人大阪峰會期間舉行會晤，就事關中美關係發展的根本性問題交換意見。

習近平與特朗普去年12月在阿根廷G20峰會期間會晤。（美聯社）

高峰當天在商務部舉行的新聞發布會上稱，中方對於中美經貿磋商的原則和基本立場是一貫的明確的，中方的核心關切必須得到妥善解決。相信雙方會認真落實保持溝通。

高峰說，「中美經濟結構互補，聯繫非常緊密，存在巨大的利益交集。相信雙方通過平等對話照顧彼此關切，一定能夠找到妥善解決問題的辦法。」

此外，美國近期就對華3000億美元輸美商品加徵關稅舉行聽證會，目前已收到超1500份反對意見。高峰就此表示，中方堅決反對單邊加徵關稅、升級貿易摩擦，希望美方及早停止錯誤做法，避免對世界經濟造成衰退性影響，為雙方平等對話解決問題創造必要氛圍。

（環球網、路透社）