【開市快報】恒指高開31點　HYPEBEAST飆逾7%　莎莎升近2%

中美貿易戰形勢緩和，美股連升3日，道指及標指雙雙突破歷史高位。道指收市報26753點，升249點（0.94%）。港股今早續靠穩，恒指開市報28581點，升31點（0.11%）；國企指數報10950點，升27點（0.26%）。

藍籌股開市個別發展，騰訊（0700）升0.96%，報357.4元；中國平安（2318）升0.42%，報94.75元；港交所（0388）跌0.07%，報278元；友邦保險（1299）升0.55%，報82.5元；滙豐控股（0005）跌0.38%，報64.95元；中移動（0941）跌0.78%，報69.7元；中國聯通（0762）升0.82%，報8.65元。

中電控股（0002）罕有發出盈警，預料中期業績將錄得虧損，主要由澳洲零售業務高達60億至70億元的商譽減值所致。中電股價今早低開5.04%，報85.7元。

HYPEBEAST（0150）昨公布全年業績，年內溢利6,179.8萬元，按年增加36.8%，今早股價飆7.23%，報0.89元。

莎莎國際（0178）昨公布全年業績，期內多賺7%，惟4月至今同店銷售跌15%。莎莎今早開市再升1.66%，報2.45元；維他奶（0345）同於昨日（20日）公布業績，去年多賺19%，惟昨日股價一跌近5%。公司股價今早反彈0.47%，報42.75元。