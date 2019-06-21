標普指數創新高　全球央行立場趨向寬鬆

道指漲249.17點，報26753.17點；標普500指數漲27.72點，報2954.18點；納指漲64.02點，報8051.34點。標普500指數一度上漲至2958.06點，創歷史新高。在此之前，該指數的歷史最高收盤紀錄是在4月30日創造的2945.83點。

國際商貿關係可能取得進展的跡象也提振了風險投資偏好。市場同時還在密切關注地緣政治關係的進展。

伊朗擊落美國軍用無人偵察機後，美國總統特朗普（Donald Trump）先是在推特（Twitter）上表示「伊朗犯了一個很大的錯誤！」，其表態使市場擔心美國可能對伊朗採取強硬措施，導致美股午盤漲幅收窄。但隨後特朗普又說，伊朗擊落美國軍用RQ-4無人偵察機可能「並非出於故意」，此番講話使市場緊張情緒有所緩解，美股午後得以逐漸反彈並最終收高。

聯儲局在周三（19日）表示，該機構正在密切關注國際商貿緊張關係及通脹低迷等越來越令人擔憂的跡象，準備採取措施對抗逐漸增大的全球及美國國內經濟風險，暗示最早可能在7月份採取降息措施。這亦提振了市場信心。

高盛預計，美聯儲7月和9月將會降息，每次降息幅度為25個基點。

與此同時，亞洲與歐洲的許多央行都在日前召開了貨幣政策會議並發出寬鬆貨幣政策的訊號。日本央行宣布維持貨幣政策不變。英國央行宣布維持利率於0.75%不變。英國央行表示，經濟增長面臨的下行風險增加。澳洲央行則多次暗示可能進一步降息。