中銀跟隨滙豐銀行步伐　8月起取消個人戶口最低結餘收費

繼滙豐銀行之後，中銀香港（2388）亦宣布自8月1日起，全面取消個人綜合理財及一般賬戶的服務費。

中銀發新聞稿指出，取消措施包括港幣儲蓄和往來賬戶的每月綜合平均結餘低於5,000元服務月費（現時為60元）、港幣活期儲蓄賬戶於分行櫃枱提款及轉賬的交易收費（每項交易費用為20元）、取消中銀卡年費（現時為50元或50元人民幣）。

同時，中銀亦取消「自在理財」、「智盈理財」 及「中銀理財」三類戶口綜合理財最低結餘服務月費 。

中銀從今年8月1 起，取消多類存戶收費。（中銀提供）

金管局樂見再有銀行取消低戶口結餘收費

對於再有銀行宣布取消存戶最低結餘收費。金管局指出，樂見再有銀行為多個戶口類別取消低戶口結餘收費和其他戶口服務收費，令市民獲得更便利的基本銀行服務，讓普羅大眾受惠。

金管局非常重視公眾可以獲得基本銀行服務，並且一直鼓勵銀行業界在發展業務時，充分落實普及金融的理念。金管局早前推動《公平待客約章》，得到本港所有零售銀行支持豁免弱勢社群客戶的低戶口結餘收費。金管局最近亦推出虛擬銀行，進一步促進普及金融的政策目標。

銀行一般根據自身情況，考慮業務策略、服務模式、成本等因素，自行訂定服務收費。然而，金管局一直提醒銀行，在按照商業原則經營業務的同時，需顧及市民對基本銀行服務的需要和期望。

