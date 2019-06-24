滙豐調高港元定期存款息口　3個月年利率突破2厘大關

美國今年減息預期升溫，反觀港元拆息則不斷上升，令港美息口走勢出現逆轉。本地龍頭大行滙豐銀行宣布，因應近日市場利率變動，即日起調整港元及美元定期存款新資金優惠利率，其中1年期港元定存年利率高見2.2厘。

12個月年利率高見2.2厘

滙豐表示，3個月、6個月及12個月港元新資金定存利率均獲上調，起存金額為新資金1萬元。以3個月定存計，高端綜合理財戶口「尚玉」年利率為2.1厘，卓越理財為1.9厘，運籌理財為1.85厘，其他戶口亦由1.6厘上調至1.8厘；至於12個月定存，「尚玉」年利率升至2.2厘，卓越理財為2.1厘，運籌理財2.05厘，其他戶口則由1.8厘升至2厘。

港元定存 滙豐尚玉 卓越理財 運籌理財 其他滙豐戶口 3個月 1.9厘 2.1厘 1.7厘 1.9厘 1.65厘 1.85厘 1.6厘 1.8厘 6個月 1.95厘 2.15厘 1.75厘 1.95厘 1.7厘 1.9厘 1.65厘 1.85厘 12個月 2厘 2.2厘 1.9厘 2.1厘 1.85厘 2.05厘 1.8厘 2厘 18個月 2.05厘 1.95厘 1.9厘 1.85厘

至於美元定期存款，較長年期的定存利率遭到調低，而起存金額為新資金2,000美元。以12個月定存計，「尚玉」年利率為2.3厘，卓越理財為2.2厘，運籌理財為2.15厘，其他戶口亦由2.3厘下調至2.1厘，而18個月定存利率則與12個月利率相同。