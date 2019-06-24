滙豐調高港元定期存款息口　3個月年利率突破2厘大關

撰文：文顥宗
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美國今年減息預期升溫，反觀港元拆息則不斷上升，令港美息口走勢出現逆轉。本地龍頭大行滙豐銀行宣布，因應近日市場利率變動，即日起調整港元及美元定期存款新資金優惠利率，其中1年期港元定存年利率高見2.2厘。
12個月年利率高見2.2厘
滙豐表示，3個月、6個月及12個月港元新資金定存利率均獲上調，起存金額為新資金1萬元。以3個月定存計，高端綜合理財戶口「尚玉」年利率為2.1厘，卓越理財為1.9厘，運籌理財為1.85厘，其他戶口亦由1.6厘上調至1.8厘；至於12個月定存，「尚玉」年利率升至2.2厘，卓越理財為2.1厘，運籌理財2.05厘，其他戶口則由1.8厘升至2厘。
|港元定存
|滙豐尚玉
|卓越理財
|運籌理財
|其他滙豐戶口
|3個月
|6個月
|12個月
|18個月
|2.05厘
|1.95厘
|1.9厘
|1.85厘
至於美元定期存款，較長年期的定存利率遭到調低，而起存金額為新資金2,000美元。以12個月定存計，「尚玉」年利率為2.3厘，卓越理財為2.2厘，運籌理財為2.15厘，其他戶口亦由2.3厘下調至2.1厘，而18個月定存利率則與12個月利率相同。
|美元定存
|滙豐尚玉
|卓越理財
|運籌理財
|其他滙豐戶口
|3個月
|2.4厘
|2.2厘
|2.15厘
|2.1厘
|6個月
|2.5厘
|2.3厘
|2.25厘
|2.2厘
|12個月
|18個月