《日媒》﹕若對3000億美元中國貨加徵關稅　致美國中小企成本增

有分析認為，在大多數美國中小企業反對貿易戰升級的情況下，如果未來美國政府執意對華加徵更多的關稅，會對總統特朗普的連任造成負面影響。

《日本經濟新聞》今日報道，針對美國政府討論啟動的對價值3,000億美元的中國輸美商品加徵的額外關稅，美國大多數中小企業表示出強烈反對，如果中美貿易戰伴隨着這一輪關稅出現升級，有可能會導致特朗普失去中小企業主們的支持。

文章指出，根據美國政府所擬定新一輪關稅清單顯示，這批價值3,000億美元的中國產品的品類達到了3,800種，並且根據美國人口普查局公布的數據顯示，在依賴於中國進口的美國企業中，有將近7成企業的員工規模不足20人，而員工人數在500人以下的美國中小企業佔美國企業總數9以上。

美國消費技術協會（CTA）在寫給美國貿易代表辦公室（USTR）的意見書中表示，即使有些企業目前處於盈利狀態，但未來仍會面臨隨時被迫關停的可能，因此該協會及其會員對美中貿易戰或升級一事表示擔憂。

另一家擁有近10萬中小企業會員的美國小企業與創業協會（USASBE）也對USTR表示，對於中小企業來說，要想在競爭激烈的美國市場中生存，漲價以及消化成本都是困難的選項。

中小企﹕對華加徵關稅致成本增加

此外，根據美國市場研究公司BizBuySell的最新發表的調查結果顯示，在全美近1,700家參與調查的中小企業主中，有43%的受訪者認為對華加徵關稅將導致企業成本增加，另有20%的受訪者認為，如果關稅維持一年以上，那麼企業將難以生存下去。

對此文章認為，任何企業無論規模大小，都不同程度地依賴全球供應鏈，而額外關稅哪怕只是少許增加了成本，也會對企業的經營造成影響，並且人們對美中貿易戰的負面預期也會抑制企業投資以及擴大業務的趨勢，而這種負面預期目前有在美國中小企業中加強的跡象。