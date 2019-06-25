聯儲局7月或將減息　美國經濟衰退風險引擔憂

目前，全球央行釋放降息信號，有分析表示，美聯儲7月將降息，同時，美國經濟衰退風險引發擔憂。退風險引發擔憂。

《21世紀經濟報導》今日報道稱，美國聯儲局於上周四（20日）凌晨宣佈維持聯邦基金利率目標區間2.25%至2.5%不變，主席鮑威爾（Jerome Powell）在此後的新聞發佈會上表示，實行更寬鬆政策的理由已經增強。

高盛首席經濟學家哈祖斯（Jan Hatzius）強調，目前的基準預測情形是美聯儲將在7月降息25個基點。然而，鑒於美聯儲決策層受金融市場預期影響的情況似乎越來越嚴重，可能會導致更大幅度的降息。

與此同時，美經濟衰退風險值得關注。

美元持續走軟，後市依然承。（視覺中國）

繼美國國債收益率曲線今年3月份出現短暫倒掛（即短期債券收益率高於長期債券收益率）後，近期又再次倒掛，從而引發了市場對美國經濟陷入衰退的擔憂。

一直以來，美債收益率曲線倒掛被視為經濟衰退的領先指標。然而，分析坦言，收益率曲線倒掛並非經濟陷入衰退的原因，通常在出現資產泡沫或過度槓桿的背景下，聯儲局會由於過度緊縮而觸發經濟衰退，「但目前美國的通脹水準仍處於溫和水準，當局的貨幣政策仍然十分寬鬆。」