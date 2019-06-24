特朗普強調有權降職鮑威爾　市場人士：美聯儲將降息四次

美國總統特朗普（Donald Trump）否認他曾威脅要對美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）降職，但表示「如果我願意，可以這麼做。」

特朗普接受《NBC》「Meet the Press」節目採訪，重複了他對鮑威爾的批評。「我對他的行為並不滿意，」根據《NBC》的文字實錄，特朗普點評鮑威爾道，「我不覺得他幹得很好。」 「有個人非常迅速地加息。加太多了。他犯了一個錯誤。這已經得到證明，」特朗普說。

特朗普告訴《NBC》：「我從來沒有威脅要把他降職。我有這個權。但我沒有這麼說。」

值得關注的是，美聯儲在6 月貨幣政策會議後暗示降息的可能性。部分市場人士因此預測，美聯儲未來一年內可能降息4次，最主要的原因是低通脹。

美國經濟衰退的概率大增。（視覺中國）

信安料今年內聯儲局減息2次

信安環球投資（Principal Global Investors）首席全球經濟學家鮑勃·鮑爾（Bob Baur）日前表示，他預計美聯儲將在7月和9月兩次降息，但美國經濟惡化並不是支撐美聯儲預期舉措的主要原因。

他表示，除了有助於延長當前的經濟增長周期外，美聯儲可能還希望確保利率與通脹趨勢保持一致。

華爾街著名投資分析師科隆博（Jesse Colombo）則在一篇文章中表示，美國經濟衰退的可能性甚至可能高於許多經濟學家所關注的紐約聯邦經濟衰退概率模型。根據該模型，未來12個月美國經濟衰退的可能性為30%，在科隆博兩周前發佈的文章中，這一概率還是27%。當前的衰退概率跟2007年7月份的時候相同，也就是2007年12月美國經濟蕭條正式前的5個月。在2007年7月，因為知名投行貝爾斯登的兩個次級抵押貸款證券對沖基金變得一文不值，最終引發了波及所有投行和美國經濟的大危機。