名創優品將登陸港﹑美股市？　傳集資10億美元

來自中國﹑而打著銷售日系風格產品﹑在多地擴展的日用品連鎖零售店的名創優品，有機會登陸香港或美國資本市場，集資額或達到10億美元。

據《彭博》引述消息人士指出，名創優品或會集資10億美元，惟現時仍未決定何時啟動上市程序。

報道指出名創優品自2013年成立，目前在全球80個國家，包括美國﹑巴西及俄羅斯等，擁有3,500家分店，去年銷售額為170億元人民幣。

騰訊等去年投資10億人民幣

去年該公司獲得騰訊控股（0700）及Hillhouse Capital等投資10億元人民幣。

就有關上市計劃，報道引述消息人士指出，目前仍屬相當初步，涉及集資額等內容或會作調整。

名創優品出現，市場人士及消費者不時將該公司與來自日本的無印良品作比較；同時亦涉及數宗知識產權爭議。

面世以來多次被指涉抄襲

名創優品自稱在2013年成立，產品充滿日系元素，卻因為產品主要產自內地，所以價錢較相宜。可是自面世以來，公司不時陷入被指抄襲其他日本品牌，甚至本地品牌及設計的風波，引起市民聲言「拒絕幫襯」。

另有報道指出，名創優品在日本的總部為一個720平方呎的辦公室，並不切合與一間擁有數以千計分店的大型零售商的規模。