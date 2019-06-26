【Facebook Libra】比特幣大漲態勢難持續　Libra更具吸引力

在中國最大的數字資產交易平台火幣交易所網站查詢到比特幣交易價格高達11,460美元。從業內普遍預測情況看，這一漲勢大概率仍將持續，甚至有預測指出比特幣價格在2019年年末或將達到2萬美元，有望突破2017年末創下的最高紀錄1.92萬美元。而這一轉折點的來臨業內多認為與社交媒體巨頭Facebook近日發佈「天秤座」（Libra）加密數字貨幣白皮書有關。

有分析指出，Facebook發起倡導的Libra項目讓人們看到了區塊鏈在支付等領域廣泛落地的巨大潛力和價值，這在一定程度上利好比特幣。

比特幣自2018年開始價格持續下行，在12月跌破4,000美元，跌幅超過80%。在2019年年初，比特幣價格也維持低迷狀態。2019年1月至2月，比特幣價格維持在3,500美元左右。但伴隨着6月18日Facebook的加密貨幣Libra官網正式上線並發佈了白皮書，市場隨之振奮，比特幣價格隨之穩定在9,000美元之上。並在短時間內突破了萬元大關。

比特幣的投機性質更強。（視覺中國）

但是，不少人對比特幣持相對謹慎態度，認為比特幣價格的上升走勢或難持續。根據商品期貨交易委員會最近的一份報告，對沖基金和其他基金經理在芝加哥商品交易所（CME）比特幣期貨市場持有的看跌「空頭」頭寸比看漲「多頭」頭寸多約14%。其他大型交易商甚至更為悲觀。

此外，一些區塊鏈專家認為，與加密貨幣（包括比特幣）相比，Libra 的環境效益要好得多（更省電）。其能源需求與當下的數據中心相當，不像比特幣挖礦那樣需要耗費大量的能源。換言之，當前大漲的比特幣與Facebook的 Libra相比，市場吸引力和前景要差一些；其因 Libra的誕生而受益大漲將是短暫的，後市必會回吐漲幅。