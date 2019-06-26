特朗普開闢貿易戰後　矛頭轉向匯率問題？　大行咁樣講.....

二十國集團（G20）峰會將會在本周五及六，於日本大阪舉行，目前市場人士最關注美國總統特朗普，與中國國家主席習近平會面，雙方是否可以化解貿易爭議。不過除了中美貿易爭議外，其他議題亦為今次會議的焦點，其中一個議題便是美元匯率問題。

特朗普在上周已對歐洲及中國的匯率政策作批評，指出歐元及人民幣匯率轉弱，讓兩大貿易夥伴，與美國競爭時取得優勢。《彭博》引述美國政府一名高級官員指出，特朗普認為美元過強。多間華爾街大行更開始預測，美國政府將會採取措施讓美元下跌。

高盛料特朗普或會對匯率更多著墨

雖然多國財長及央行行長曾在月初表明，無人能夠從貨幣戰中得益，但是匯價下跌可以抵消他國對本國貨品加徵入口關稅的影響。報道引述高盛的分析師Zach Pandl直言，貨幣匯率是貿易談判中必須商議一環，所以在即將舉行的峰會，匯率議題是其中一個熱議議題。

Zach Pandl進一步指出，匯率問題為貿易協議其中一部份，並且在解決兩個國家貿易赤字問題上，扮演重要角色。若特朗普政府在關稅措施愈多動作，預料當局對匯率政策會有更多著墨。

報道又指出，美國政府在上月時已表明有意對被指壓低匯率的國家貨品，徵收關稅。預料中美雙方終極貿易協議內，會談及如何讓人民幣匯價平穩。

事實上另有報道引述美國政府高級官員指出，特朗普認為美元匯價過強，以及歐元過弱，若聯儲局可以減息將將有助舒緩有關情況。加上近期美匯指數轉弱，曾失守96水平，人民幣兌美元則轉強，曾直撲6.83水平。近日匯市變化之急，無法不引起市場人士關注。

特朗普日前對歐元及人民幣匯價作批評。（路透社）

摩通﹕政府或會直接干預匯價

那麼特朗普又有何手段處理美元匯價？《彭博》於報道內引述美銀美林的經濟師Ben Randol及Adarsh Sinha最新撰寫的報告指出，美國政府或會採取措施以確保美元匯價穩定，但明言在近代並無發生大規模干預匯價行動，又指出有關行動會帶來嚴重後果。縱使在本月初，於G20財長及央行行長會議上，各方確認不會對貨幣競相貶值，可是報告內卻指出美國政府可以在市況波動時，出手干預匯價。

摩根大通最新發表的報告指出，白宮在今年下半年可以利用「外卡」方式，在匯市政策中更趨活躍，包括直接干預市場，同時要留意有關匯率議題是為了向聯儲局進一步施壓，或是政策風向有變動，明言若當局直接對匯市作出干預，會讓美元前景受壓。

此外已表明會參與民主黨初選的參議員沃倫指出，外國投資者及中央銀行為了自身利益，而推高美元匯價。讓已宣布會競逐連任的特朗普，在匯率議題找到同道人。