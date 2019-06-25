「習特會」料29日舉行　美高官：特朗普對任何結果均感放心

二十國集團（G20）峰會周五至周六（28日至29日）在日本大阪舉行。美國總統特朗普將與最少8名國家領袖舉行單對單會面，包括與中國國家主席習近平討論中美貿易糾紛。有美國官員周一（24日）透露，特朗普之後訪問韓國期間，無意與朝鮮最高領導人金正恩會面。

一名美國高官透露，特朗普視今次的「習特會」為觀察中國立場的機會，並維持對議題的參與，又提到特朗普對任何結果都會感到放心。據指，預計特朗普將於周六與習近平會面。

官員指，特朗普除了與習近平會面，亦會與另外最少7名國家領袖會談，包括俄羅斯總統普京、沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）、土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）、德國總理默克爾（Angela Merkel）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）和日本首相安倍晉三。由於特朗普的行程安排仍可能有所變動，該名官員拒絕透露會面日期和時間。

特朗普出席二十國集團峰會後，周六至下周日（29日至30日）將轉往韓國訪問。官員表示，特朗普無意在訪韓期間與金正恩會面。被問到特朗普會否於訪問期間，前往分隔朝韓的非軍事區，官員拒絕評論特朗普的行程安排。

（路透社）