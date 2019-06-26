畢馬威料本港今年新股市場集資額逾2000億元

會計師事務所畢馬威公布，本港今年上半年新股市場有74隻新股上市，集資額達695億元，位列全球第三；因現時仍有超過190宗新股上市申請，該行維持早前預測，預計全年約有200隻新股上市，集資規模超過2,000億元。

畢馬威資本市場諮詢組合夥人劉大昌解釋道，一般而言，香港新股市場下半年的表現較上半年好，現時仍有190宗上市申請排隊，加上香港經濟基本面強，近期政治事件未對新股市場有顯著影響，即使涵蓋部分公司延遲上市的個案，對全年預測數字也沒太大影響，故該行維持全年集資額逾2,000億元的預測。

若阿里赴港上市 助集資額升至全球第一

畢馬威資本市場主管兼合夥人劉國賢估計，若阿里巴巴落實來港上市，其集資額或高達200億美元（ 約1,560億港元），相信能帶動今年香港新股市場集資額升至全球第一，亦能吸引其他中概股回流至香港上市。而阿里巴巴集資規模大，料吸引機構投資者及散戶，若認購反應熱烈或能帶動其美國估值。

內地科創板將於7月迎來首間上市企業，目前有超過120間企業遞交了上市申請。劉國賢認為，科創板不會對本港構成競爭，預料港交所未來會重新諮詢「企業版」同股不同權，有關安排將可吸引更多大型科技公司來港上市。