推演G20習特會3大情景　安盛姚遠：料中美談判沒實則進展

日本大阪的G20峰會備受關注，因「習特會」很可能在本周六舉行，外界關注中美貿易談判的最後結果。安盛投資管理新興亞洲高級經濟師姚遠接受訪問時，列出貿戰前景3種可能性。

情境一﹕重啟談判 年內達成共識

這是最樂觀的情況，中美元首會面進展良好，國家主席習近平和美國總統特朗普公開表示，中美分歧減少，給予市場強勁訊號，在今後數周或數月內會重啟會談，並在2019年底前達成共識。

如果中美達成共識，預期今年中國經濟增長6.3%，並料市場會維持最近一周的反彈勢頭。

情境二﹕分歧仍大 談判推進至2020年

雖然重啟談判，中美雙方分歧仍大，故談判意義大，而談判很容易推進至2020年。

如果現有關稅未有改變，重啟談判並持續至明年，會下降對今年中國經濟增長預測至6.1%，明年可能低於6%。

情境三﹕談判破裂 馬上徵收餘下3000億美元貨品關稅

中美談不攏，美國馬上對中國餘下3000億美元貨品加徵25%關稅。

這是最壞的情況，即使中央有進一步的經濟政策作對沖，今年經濟增長「保6」仍較困難，明年則繼續下行。市場過去一周的反彈會消去，甚至進一步下降，然而，這可能逼使聯儲局加快減息，市場將面臨悲觀和樂觀的對沖。

安盛投資管理新興亞洲高級經濟師姚遠預測，G20「習特會」最有可能發生是兩國元首會面後，中美重啟談判，但由於不肯作出大讓步，導致談判沒有實則進展。（區嘉俊攝）

姚遠料中美不肯作大讓步 致談判沒實則進展

姚遠認為，中美貿談存在很大不確定性，「習特會」對中美，以至全球經濟增長和後續政策走勢有重大意義。他認為能夠達成全面協議的機率「比較渺茫」，除近日頻繁有中國科技公司被美國列入黑名單，招行（3968）等內銀亦被美國指控違反其對北韓制裁令。他預測，最有可能是兩國元首會面後重啟談判，但不肯作出大讓步，導致談判沒有實則進展。

對於為何認為中美達成協議的機率低，姚遠指，中美貿易逆差不是談判的唯一議題，否則去年剛開始打貿易戰時，中國早已對購買更多美國貨品，在市場開放上，予美國作出更大讓步。

他續指，過去一直認為，美國發起貿易戰是針對中國高科技和高端製造業，此前加徵了關稅的中國2,000億美元貨品，逾半貨品有上述兩行業的屬性，加上近一年，美國對於華為、5G、中國在美國高科技行業投資和交流的限制，更可證貿易戰的底層是中美科技角力。

特朗普連任失敗對關稅沒大變化

他指，如果同意貿易戰的本質是中美在科技、資本市場的競賽，那便可以作出中美矛盾和緊張關係會持續一段很長時間的結論，就算不打貿易戰，未來也會出現科技戰、金融戰、地緣政治角力等。

他認為，歷史上美國民主黨對中國態度比共和黨更為強硬，即使特朗普未能在連任總統，換上民主黨的總統，關稅安排也不會產生大變化。

姚遠料，香港在貿易戰下不能獨善其身。（資料圖片）

香港在貿易戰不會獨善其身

至於貿易戰對香港的影響，姚遠指，香港與中國的經濟連繫愈來愈緊密，如果內地受貿易戰影響下，經濟放緩，肯定對本港經濟增長，香港旅遊業、金融服務有重大影響，而香港作為中國貿易和金融對外的門戶，也會受貿易戰所拖累。

他指，中美若果不能達成協議，對全球經濟、貿易和資本市場都會有很大的衝擊，香港肯定不會獨善其身，認為這是香港政策制定者需要考慮。