證監會加強打擊IPO保薦人缺失　去年合計罰款逾8.6億元

證監會今年起對多間涉及保薦人缺失的券商，開出「天價」罰單，涉及渣打證券、摩根士丹利、瑞銀等公司。證監會發表年報指，去年就首次公開招股（IPO）保薦人的缺失處以罰款合共8.677億元，並直接介入19宗首次公開招股申請及27宗上市後個案。

去年共對238宗個案展開調查

證監會發表2018至2019年度年報，並發布多項統計數字。去年會方合共對238宗個案展開調查，針對101名人士及公司進行民事訴訟，並對持牌機構及人士合共罰款9.4億元。期內會方對市場進行監察活動，繼而向中介機構作出9,074項索取交易及帳戶紀錄的要求；審閱了394宗上市申請，及監督373宗與收購有關的交易和申請。

證監會主席雷添良指出，會方致力增強香港作為集資中心的競爭力，以吸引更多不同類型的高質素公司來港上市，並促進香港發展成為提供全方位服務的資產及財富管理中心和風險管理中心。

證監會行政總裁歐達禮（Mr Ashley Alder）則稱，會方近年大幅重整組織架構及推行措施，以便更有效地利用其監管工具，應對可能會損害投資者和破壞市場廉潔穩健的威脅。認為新採納的前置式監管方針已起顯著成效，令投資者得到更佳保障。