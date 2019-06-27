富士康半個月第二次澄清　4點反駁撤出中國謠言

近年中國興起自媒體，也就是Blogger，不過傳出不實傳言引人閱讀，令不少企業苦於澄清。手機組裝商富士康半個月內第二次澄清，表示撤出中國是無稽之談。

富士康在官方微信發表文章，題為《富士康沒有大大規模裁員，這是一個在2019年年初就辟謠過的話題，屬於典型的舊聞重炒》，以四點反駁網上流言。

「撤離大陸一說是無稽之談」

富士康在6月中發出聲明，表示無撤資，所有生產有序進行。今次澄清再次重申，「富士康撤離大陸一說是無稽之談」。

文章指，富士康是一間植根於中國內地的企業，投資設廠31年來從未改變。而同時富士康是全球化布局的公司，全球多個地方都有研發和製造基地。集團旗下各部門服務客戶不同，部份部門從客戶需求及產能排配出發，在中國以外地區生產，是企業的常規經營動作。未來富士康仍將繼續深耕中國。

評拋棄華為：不會區別對待客戶

第二項謠言是富士康拋棄華為，內地多間手機商斷絕合作。公司表示，遵循不評論單一客戶及產品的原則，而中國各部門正均正常有序進行，不存在區別對待客戶的現象。

在美設廠有20年歷史 非貿易戰站隊

第三項謠言是富士康在美國設廠，就是在中美貿易戰之中站在美國一邊。富士康重申自己是一間全球布局的公司，而公司在美國投資已經有20年歷史，沒有所謂站隊一說。

重申無大規模裁員 是舊聞重炒

第四項是富士康在中國大規模裁員，大批員工面臨失業。公司表示這是2019年初就炒過的話題，屬於典型的舊聞重炒，事實上沒有大規模裁員。