調查﹕對沖滙率風險成在外優勢　 46%大型歐企選用人幣結算

中歐在經貿關係相當密切，歐盟更是中國第一大貿易夥伴，可是人民幣近年走勢相當波動，難免對人民幣業務佔比較重的歐洲企業，將人民幣折算成歐元難免帶來影響。據德國商業銀行發表一項對人民幣的調查，在年營業額逾2.5億歐元的公司中，三分二認為人民幣與自身業務有緊密相關，46%正與中國公司以人民幣結算，另有21%計劃在未來12個月內使用人民幣作為結算貨幣。

可是營業額只有250萬至1,250萬歐元的中小企業中，僅有9%企業表明會用人民幣結算。

有73%受訪客戶認為用人民幣作為結算貨幣的優勢是可以對沖滙率風險。而認為人民幣有「議價優勢」，「有利於開拓中國大陸市場」及「中方貿易夥伴的喜好」的企業分別有57%，46%及38%。

地緣政治形勢對歐企影響不大

根據調查指出，阻礙企業改用人民幣結算的主要原因，包括49%選擇「貿易夥伴傾向使用歐元或美元結算」，57%選擇「既定的公司流程」。由於中國對資本外流的限制，11%受訪企業選擇「對貨幣的穩定性缺乏信任」。

當被問及現在的地緣政治形勢如何影響企業業務時，表示「沒有」或「幾乎沒有」受到影響的歐洲公司則有三分二，其餘三分一表示有影響明顯。

德國商業銀行亞洲專家Michael Rugilo認為，年營業額逾2.5億歐元的企業中，44%認為影響更高。反之，小型企業客戶中，只有15%認為全球經濟格局變化對其業務產生影響。