台北雙子星項目遭駁回　南海﹕理由欠缺法令依據　正尋求法律意見

南海控股（0680）與馬來西亞企業馬頓組成的財團，入標台北車站C1/D1土地開發項目（台北雙子星項目），並在年初贏得最優申請人。惟有關設立專案公司的申請，日前遭到台灣經濟部投審會駁回。

南海控股稱，對於投審會在新聞稿提及「本案有受大陸地區政府或人民掌控或影響該國內事業營運之疑慮，爰依外國人投資條例第7條認定對國家安全有不利影響，本案予以駁回」的裁定表示困惑，且認定理由欠缺法令依據，正尋求法律意見，將會在法律規定的範圍內行使自身權利，維護股東和公司權益。

公司指出目前仍未收到投審會正式公文，會在收到公文後作出正式回應，提出訴願及必要法律措施。

公司又稱，投審會應該對裁定是否與前述背景有所違背給予說明，才能確保台灣的投資環境，是符合自由經濟體應有的水準及最低國際標準。

台北雙子星項目落成後，將成為當地新地標。（南海控股提供）

經歷三階段評選後得標

台北車站C1/D1聯合開發案是採「國際標」，並對投標人資格有明確的規範，南海指出團隊是依據台北市政府的招標須知規定參與投標，並邀請荷蘭、德國、新加坡、馬來西亞、香港和台灣最頂尖的專業公司及顧問，在建築設計、招商營運、施工管理等方面，制定切實可行的實施方案。歷經資格標、規格標及價格標三階段評選得標後，贏得最優申請人。

南海馬頓團隊於2019年1月向經濟部投審會提出申請設立專案公司，在審查過程中面對各種不實的懷疑和指控，更有部分言論接近於誹謗，但始終積極迅速的完成審核要求的各類補充資料。對於申請最終被駁回，公司認為是受到政治干擾，與近期台灣波動較大的政治環境有關係，這也是所有國際投資者所擔憂的，也是與台灣擴大國際化的願景背道而馳

「台北雙子星」項目，涉及開發機場捷運站上蓋，集酒店、零售商舖及高級辦公室空間於一身的地標性多功能高層綜合大樓，有關大樓地基面積約為31,700平方米。該綜合大樓將直接連接機場捷運台北站，直通桃園國際機場。