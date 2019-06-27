六福全年賺近15億元　派末期息60仙

六福集團（0590）公布截至今年3月底止全年業績，權益持有人應佔溢利為14.92億元，按年升9%，派末期息60仙，全年派息1.15元。

公司指出收入為158.59億元，按年增加8.8%，毛利為40.33億元，增長7.8%，不過毛利率卻按年下跌0.3個百分點至25.4%。經營溢利為18.53億元，升14.3%。

該公司又指出，除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利為19.37億元，升12.7%。

期內零售業務收入增長9.8%至120.775億元，分部溢利為9.4億元，增長9.8%。批發業務收入為29.77億元，增長1.6%，分部溢利為4.05億元，升6%。品牌業務收入為8.06億元，按年增加23.5%，分部溢利為5.54億元，升25.7%。

去年淨增197家分店

期內淨增加197家六福店舖，在港﹑澳及馬來西亞各增設1間自營店，在中國內地淨增加194家分店，在菲律賓增設1間品牌店，在韓國關閉1間品牌店。截至今年3月底，全球擁有1,833間店舖。

公司指出，整體同店銷售增長為3.1%，按年放緩6.1個百分點，其中港澳市場同店增長為4.6%，按年放緩4.8個百分點，內地市場同店銷售則下跌2.6%，去年為增長4.6%。

預料現財年收入及盈利維持平穩

對於業務前景，六福指出在今年4月至6月首三周，港澳市場同店銷售錄得低雙位數跌幅，而內地自營店及品牌店，分別錄中單位數跌幅，及低單位數升幅。

因應中美貿易戰而持續出現種種宏觀經濟環境的不明朗因素，加上半財年的高基數效應，及下半年財年低基數，預料現財年收入及盈利維持平穩，年內可以持盈保泰，又指出對中長線業務前景仍感樂觀。