1至3月六福本港同店銷售跌6%　周大福亦僅升1%

本港1至3月消費市道未能大幅回升，六福（0590）及周大福（1929）均公布了疲弱的銷售數據。

六福港澳黃金同店銷售跌7%

六福表示，1至3月港澳同店銷售下跌6%，其中黃金同店銷售跌7%，珠寶首飾則跌4%。

中國內地方面，同店銷售上升2%，當中黃金同店銷售上升4%，珠寶首飾則升3%。

整體來說，集團同店銷售下跌6%，其中黃金下跌6%，珠寶首飾下跌4%。

高基數效應影響 已較上一季改善

集團指出，在高基數效應影響下錄得同店銷售下跌，但已較上一季度改善。

期內六福在內地淨增設32間店，包括淨增加41間品牌店及淨減少9間自營店。截至3月底共營運212間店，141間在內地，49間在香港，11間在澳門，11牌在海外。連同品牌店，集團共設有1,828間六福店舖。

周大福港澳黃金同店銷售增長3%

至於周大福，1至3月港澳同店銷售增長為1%，零售值長7%。黃金產品同店銷售增長3%，珠寶鑲嵌首飾則下跌10%。

中國內地方面，同店銷售增長9%，零售值增長24%，黃金產品同店銷售增長14%，珠寶鑲嵌首飾則維持不變。

周大福季內於中國內地淨開設47個零售點，當中包括淨開設39個周大福珠寶零售點。截至3月底，集團共有3,134個零售點。