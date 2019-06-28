【英國脫歐】傳滙控推內部計劃拓歐洲業務　渣打倍增德國人手

英國首相寶座爭奪戰進入最後直路，主張「硬脫歐」的前外相約翰遜（Boris Johnson）於過往多輪投票一直領先。外電報道，兩間大型英國銀行滙豐控股（0005）及渣打（2888）現正加緊推動歐洲業務發展，以應對脫歐風險。

范寧曾稱擬將部分員工轉至巴黎

路透報道，滙豐本月起展開名為「歐洲即商機」（Europe Means Business）的內部計劃，以增強員工對拓展歐洲市場的意識，並鼓勵他們積極吸納其他地區市場的顧客。滙控歐洲市場主管James Emmett透露，集團計劃加強歐盟12個市場的聯動，重點不在於增聘人手。

集團行政總裁范寧（John Flint）4月來港出席非正式股東會時指，公司已準備將部分員工及業務轉移至法國巴黎，有信心於英國脫歐後如常向客戶提供服務。

滙控大班范寧多番強調，脫歐不會影響該行服務歐洲客戶的能力。（視覺中國）

渣打擬於德法兩國增聘人手

報道亦引述渣打企業金融及商業銀行部行政總裁Simon Cooper表示，該行已於過去一年半，將其德國法蘭克福的團隊人數由90人增至200人，並有意於當地及巴黎增聘數十名員工。他坦言，脫歐確是該行於歐洲設立當地子公司的契機，但無論如何，此舉在戰略上完全合理，期望主打於歐洲生意規模較小，但以亞洲、非洲及中東為核心市場的企業。

滙控及渣打過往多年均以亞洲為業務重心，其中滙控去年亞洲業務列賬基準除稅前利潤達到177.9億美元，佔整體利潤接近9成，歐洲業務則仍未扭虧為盈，列賬基準除稅前虧損達到8.15億美元，按年收窄56%。