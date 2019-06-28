大快活去年少賺近17%至1.8億元　毛利率跌1.4個百分點

大快活（0052）公布截至3月底止全年業績，年度溢利按年減少16.7%，由2.161億元下跌至1.799億元；每股基本盈利為1.4元，派末期息0.81元，全年合共派1.18元，派息比率84%。

期內，收入為29.70億元，按年增加4.6%。毛利率減至下跌1.4個百分點，至12.9%。

年內新增8間分店

集團指，大快活的同店銷售增長率持平，分部溢利下跌主要由於人力及租金成本上升所致，年內香港區開設了7間新快餐店，未來將繼續專注核心快餐業務，增加更多據點。

特色餐廳方面，ASAP及一碗肉燥收入顯著增長，年內，集團共有10間特色餐廳，包括2間ASAP、2間一碗肉燥、4間一葉小廚、1間友天地及1間墾丁茶房。

內地方面，由於一間旗艦店於期內需暫時停業進行裝修工程，並為下一年度開業的新店作出了較大投資，導致內地業務受輕微影響，以人民幣計算的同店銷售錄6%的減退。

期內，開設了8間新分店，包括7間香港分店及1間內地分店，合共在香港經營148間店鋪，包括138間快餐店及10間特色餐廳，內地則經營11間店鋪。另外，員工總人數5,600人不變，成本約9.632億元，前一年期為9.047億元。