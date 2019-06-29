Nokia警告英國　華為設備存漏洞　為5G網絡構成風險

5G網絡比起4G可連接更多設備，也意味着風險增加。Nokia警告英國，華為的電訊設備存在漏洞，可為該國的5G網絡構成風險。

《BBC》報道，Nokia技術總監Marcus Weldon表示，華為過去享有不公平的財務優勢，美國施壓是要抵制這種優勢：「相對於中國政府補貼的做法，我們過去處於不利位置。」

芬蘭Nokia和瑞典的Ericsson，在5G基建設備行業上，是華為的主要對手，而華為在不少市場暫時領先。

引用報告指 華為產品安全性較低

Marcus Weldon引述美國網絡安全公司Finite State的報告，詳細紀錄了華為設備的漏洞，認為Nokia是更全安的選擇。

該報告指：「我們研究了幾乎所有類別，華為產品的安全性低於其他廠商。」

Marcus Weldon認為，5G在基建之中扮演重要作用，英國政府應當該十分認真考慮。「這意味着將中國供應商的產品添加到網絡時，要很謹慎處理，如繼續以過往的做法不變，這些安全漏洞可能繼續存在。」

華為批誤導 稱自家產品安全

而華為發言人表示，Nokia的評論是「誤導的」，否認設備存在風險。「我們相信安全、靈活的網絡只能透過行業合作才能實現，我們致力於保護私隱和網絡安全，因此所有市場參與者都能公平。」

華為續表示：「我們向歐洲所有主要電訊商，提供安全、可信及高質素的產品，這方面有良好紀錄。」