翠華盈利大減九成　管理層承認過往擴展過快　主席重申無意賣盤

翠華控股（1314）截至截至3月底止，全年股東應佔溢利大跌94%至474.1萬元。利潤大減與員工及租金開支增加有關。管理層指出未來會對旗下分店進行整合，承認過往擴展速度太快，現為休養生息的時間，主席李遠康亦重申無意賣盤。

唐錦雄：將整合現有店鋪 對未來充滿信心

首席運營官兼中國區行政總裁唐錦雄表示，公司未來將會就旗下翠華餐廳數目進行整合。將會首先整合一些店鋪面積過萬呎的巨鋪，而在整合店鋪的同時，亦會尋找一些合心水的鋪面重開新店。而整合工作更會擴展到華東區，整合商圈重疊餐廳，重新規劃華東區餐廳面積。

他續稱，未來將會有大概2至3間的翠華餐廳因租約到期而結業，希望保持整體店舖數目相若。他坦言，現時集團的營行受壓，無可否認是因爲早年集團發展太快，認為現時是一個休養生息，重新出發的好機會，對未來有信心。

正對餐牌價格進行研究

財務總監周正亨表示，雖然員工成本佔收益的30%，但他表示，集團會對作出貢獻的員工結予獎勵，而薪金方面亦會就團隊的生產力有輕微調整。而他認為，盈利大跌與早期的一次性開支有關，相信未來成本會穩健控制，收入會持續發展。

主席李遠康指，因應成本上升，會再研究餐牌價格，預期首季完結後會有結論，重申無賣盤考慮。

李遠康指出，因應成本上揚，正研究餐牌價格。（梁鵬威攝）

多元化為未來發展策略

公司表示，未來將聚焦於大灣區佈局，並重點著眼於各主要交通樞紐設點，以把握業務增長機遇。

翠華又表示，與「支付寶」及「微信支付」等支付平台進行合作，提升顧客之消費及支付體驗。提升集團內部營運系統以加強集團的數據管理系統，優化外送服務的速度與訂單流程的效率，增加客流。