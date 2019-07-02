【開市快報】中美達貿易停戰協議　恒生指數高開361點　騰訊飆4%

撰文：文顥宗
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中美元首於上周六（6月29日）G20峰會上，達成貿易戰停火協議，同意暫不加徵關稅，並重啟貿易談判。港股今早反彈，恒指開市報28904點，升361點（1.27%）；國企指數報127點，升127點（1.17%）。
藍籌股開市普遍造好，騰訊（0700）升4.31%，報367.8元；友邦保險（1299）升0.83%，報84.95元；滙豐控股（0005）升0.85%，報65.35元；中國平安（2318）升4.48%，報98元；港交所（0388）升1.52%，報280元；領展（0823）升1.56%，報97.5元；中移動（0941）升0.35%，報71.4元；中電控股（0002）升0.29%，報86.45元。
中美貿易戰氣氛緩和，貿易相關板塊普遍造好，舜宇光學（2382）升8.98%，報87.95元；瑞聲科技（2018）升5.64%，報46.85元；萬洲國際（0288）升4.8%，報8.3元；創科實業（0669）升3.68%，報62元。
澳門6月博彩收入按年上升5.9%，至238億澳門元。濠賭股開市表現向好，銀河娛樂（0027）升6.36%，報56元；金沙中國（1928）升3.88%，報38.8元。