蘋果將Mac Pro生產線移往中國

美國總統特朗普一直向蘋果公司(Apple Inc., AAPL)施壓,要求它們更多地在美國境內生產產品,但據《華爾街日報》引述知情人士報道,科技巨頭蘋果公司(Apple Inc., AAPL)正在中國生產新款Mac Pro電腦,將此前在美國境內組裝的唯一一款主要設備的生產線移往國外。



據知情人士透露,蘋果公司已委託臺灣代工企業廣達電腦股份有限公司(Quanta Computer Inc., 2382.TW)生產這款售價6,000美元的臺式電腦,並且正在上海附近的一家工廠擴大生產。考慮到蘋果公司的很多供應商離上海很近,這樣做能夠節省運輸成本。



蘋果公司發言人表示,新款Mac Pro是在美國設計和研發的,包括美國生產的零部件。蘋果公司表示,該公司為美國30個州的製造業提供了支持,去年為9,000多家美國供應商花費了600億美元。

最終組裝只是生產過程的一部分,Mac Pro是蘋果公司功能最強大的電腦,主要用戶是數量相對較少的電影和遊戲行業的專業人士。過去兩年,蘋果公司宣佈在奧斯丁設立第二個園區,負責客戶支援和運營。



在中國生產新款Mac Pro不大可能影響到德克薩斯州蘋果生產線的大量工人,因為老款Mac Pro幾年前就已經需求不振。前蘋果公司製造業務主管Alan Hanrahan表示:「他們已經明白,在美國生產非常困難。」IHS Markit的消費電子行業分析師Paul Gagnon稱,儘管中國的製造業勞動力成本在上升,但仍遠低於美國的水準。