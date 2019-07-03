大摩料歐央行最快第四季重啟量化寬鬆

歐洲央行會最快在本月減存款息，第四季重啟量化寬鬆？摩根士丹利發表最新報告，預料歐央行會最快在本月內將存款利率降低10個基點，並從今年第四季起重啟量化寬鬆。

大摩指出，歐央行或會調整前膽指引，並暗示進一步減息可能性仍存在，更有可能在稍後宣布分層存款利率系統。該行亦預期歐元區經濟增長降進一步低於趨勢水平，在2019至2020年放緩至1%，將會增加通脹進入下行風險，並予進一步寬鬆政策的理由。

該行預期歐央行至少有一年時間，每月買債450億歐元，其中三分二用於買國債，其餘三分一買公司債。或者每月買債600億歐元，國債與公司債各佔一半，更有可能包括銀行發行的債券。

該行又預期在今年底時，意大利國債表現將勝過德國﹑西班牙及葡萄牙國債。

歐央行首席經濟學家﹕如有必要便出招

事實上個別歐央行官員已就重啟量寬露口風。上月才加入歐洲央行委員會的新任首席經濟學家Philip Lane表示，過去的貨幣刺激措施有效。如果有必要，可以採取進一步的寬鬆貨幣政策。

據《彭博》引述Lane指出，近年來通脹衝擊的變現顯著下行，通脹低於目標水平持續更長的階段，對維持重點在中期通脹目標上構成溝通挑戰。他續說，若為履行央行使命，有必要的話，可以進一步寬鬆政策，以刺激通脹。