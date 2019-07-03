貿易環境不佳國際油價重挫逾4%　OPEC減產難撫市場情緒

第6屆石油輸出國組織(OPEC)與非OPEC產油國部長級會議在維也納召開，各方一致同意將現有的減產協議延期至明年3月底。不過減產協議並未對油價起到提振作用，國際油價盤中一度重挫逾4%，紐約期油跌4.81%至56.25美元一桶，布油跌4.09%至62.4美元一桶。

受到貿易環境複雜和經濟動能疲弱影響，歐洲和亞洲各主要經濟體正面臨工廠活力萎縮和進出口數據下滑的麻煩，同時美國近期公布的製造業、零售及就業市場系列數據也引發廣泛擔憂。其中6月美國製造業PMI降至50.1，創2009年9月以來新低，美國6月ISM製造業指數報51.7，刷新32個月最低，美國6月諮商會消費者信心指數報121.5，跌至2017年9月以來的最低水平。

分析指，儘管減產協議延長，但需求疲弱、庫存充足等因素抵消了延長減產的效果，市場可能難以避免出現供應過剩狀態。預計全球經濟增速將會在未來幾個月繼續放緩，進而遏制石油消費增速，年底布倫特原油目標為60美元一桶。

減產令也讓OPEC面臨著市場份額被競爭對手侵蝕的風險。國際能源署IEA最新月報顯示，非OPEC產油國產能增速穩步提升，其中美國今年原油產量已經穩定在1,200萬桶一日以上，最大峰值為1,240萬桶一日，商業原油庫存升至4.68億桶創兩年新高，隨着頁岩油技術升級及產地管道鋪設進度提升，美國原油產能有望進一步提升，不久之後OPEC佔全球原油產量份額可能自1991年來首次降至30%以下。