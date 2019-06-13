美股連跌兩日　國際油價重挫4%

美股收跌，主要股指錄得連續第二個交易日下滑。美國5月CPI數據顯示通脹壓力低迷，地緣政治不確定性增加，原油重挫4%創5個月新低。

道指收跌0.17%，報26004.8點；納指收跌0.38%，報7792.7點；標普500指數收跌0.20%，報2879.8點。

市場開始關注本月晚些時候在日本舉行的G20峰會，有分析人士認為G20峰會的舉行可能會有利於帶動股市的反彈。

值得一提的是，據美國能源信息署（EIA）6月12日數據顯示，6月7日當周EIA原油庫存增加220.6萬桶，預期減少48.1萬桶。在EIA數據顯示美國原油庫存再次上升後，6月12日國際油價急劇下跌，布倫特原油期貨下跌2.4美元，跌幅近4％，報59.84美元，跌破60美元關口。而WTI原油期貨下跌2.2美元，跌幅4.15％，報每桶51.06美元。

石油輸出國組織（OPEC）和其他主要產油國將在未來幾周內召開原油會議，將討論是否把目前的減產協議延長至今年下半年。鑒於原油市場存在 「前所未有」的不確定性，高盛預計OPEC大概率會延續減產計劃，包括沙特和阿聯酋等產油國將採取措施防止市場陷入供過於求或供不應求的狀態。高盛在報告中指出，原油市場將在今年下半年面臨新的壓力。