富達﹕上半年最佳強積金為美股基金　表現最差係呢類基金.....

富達強積金今日發表報告指，截至2019年上半年香港強積金市場錄得7.59%整體回報。美國股票基金類別表現最佳，錄得16.33%的回報率，人民幣及港元貨幣市場基金類別平均回報只有0.47%，表現最差。

受不明朗因素影響，MPF下半年投資展望持觀望態度

富達國際亞洲機構業務投資策略董事簡立恆表示，就貿易及地緣政治問題等為全球經濟帶來不明朗因素。預料各國將推出相關政策以應對下行風險。

對下半年持觀望態度

簡立恆指出，目前中央政府一系列的寬鬆政策都只專注在國企身上，對現時私營企業的支援卻比較少。因此，他認為中國政府應多推行一些對私營企業有利的走向性補貼，以減低中美貿易戰帶來的負面影響。

對於歐﹑美市場，富達強積金對美國及歐洲前景維持中性至正面睇法。因為美國聯儲局及歐洲央行均推出不同刺激措施減低市場上的負面氣氛。

但他強調，現時投資環境仍然存在不確定因素，所以對下半年市場表現普現時遍維持觀望看法。

陸劍平建議非專業投資買混合基金

富達國際香港退休金業務總監陸劍平表示：「扣稅措施自本年4月推出以來吸引不少強積金成員的興趣，有效刺激強積金參與度，亦有助成員更進一步為個人退休目標作更好準備。收入水平相對較高的成員更傾向於選擇TVC（可扣稅自願性供款）供款」。

他指出，TVC在不同的年齡層有不同的風險類別。年輕一輩比較喜愛投資在高風險上，而在44歲前的客戶喜愛投資在高風險上更高達80%。但在50至55歲後的客戶卻轉向保守。

他強調強積金並非短期投資，不建議投資者胡亂預測；又建議非專業投資者可購買混合資產基金，因為該基金包含不同類型的投資產品。