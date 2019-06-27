David Webb轟強積金三分之一回報　落基金經理口袋　呼籲取消制度

不少香港打工仔將強積金供款戲稱「強迫金」，即每個月「自動」有5%收入，以及來自僱主的5%供款，交予強積金管理公司管理。可是基金管理公司在「收費高、低回報」的情況屢屢發生，供款人日後取回資金，恐無法滿足退休需要。早已有不少市場人士認為，要取消強積金制度，新增「成員」為有「股壇長毛」之稱的資深投資者David Webb！他以「強迫支付費用」來形容此制度，更開腔炮轟，直斥強積金管理公司收費過高，呼籲取消強積金制度。

強積金面世逾18年

強積金制度上世紀90年末經立法會通過後，在2000年11月起實施後，至今已有近19年歷史。香港絕大部份均有強積金戶口，個別打工仔因為轉工因素，可能擁有超過1個強積金戶口。政府當年推出強積金制度，是希望鼓勵僱員與僱主對帳戶供款後，讓僱員日後退休生活帶來保障。可是每當打工仔收到強積金的半年結或年結報表後，相信臉有慍色的機會，遠多喜悅之色。因為不時錄得負回報的機會。

為何會出現負回報？大環境因素當然有關。在2008年金融危機，以及去年環球大跌市期間，投資錄得虧損屬難免，只望虧損幅度較少。由於打工仔的供款是交由專業人士管理，自然希望基金經理可以發揮其個人能力，將虧損幅度降至最少。結果如何？還是看看自己的強積金帳戶吧。

強積金表現欠佳，加上基金收取的管理費水平偏高，自然令人更加「嬲嬲豬」。David Webb於其個人網誌《Webb-site》內指出，預料每個人的強積金戶口之中，有三分之一的回報給基金經理以基金管理費的形式所收取。

David Webb指責強積金收取過高的基金管理費，呼籲取消強積金制度。（資料圖片）

David Webb提倡改革香港的退休計劃

作為敢言的股壇長毛，David Webb亦直指強積金是「強迫金」。他將強積金的英金簡寫MPF，寫成「Mandatory Payment of Fees」（強制性支付費用），指出強積金實為強制性支付費用的一種，皆因每個人不能管理自己的戶口。

他對強積金收費更大力炮轟，指支付予強積金公司的費用，為個人投資盈富基金的10倍。據《彭博》報道，作為香港最大的強積金管理人，滙豐可謂其中一間較低收取費用的公司。可是若供款人透過滙豐投資在追蹤恒生指數的基金，其收費為資產規模的0.8%。可是個人投資者若選擇自行投資在盈富基金（2800），須支付的費用僅為0.09%。

管理費多寡會對供款人回報帶來影響。David Webb稱，強積金制度入侵了整個自由市場，應該被取消，並提倡應改革香港的退休計劃，讓每個人可自我管理的賬戶，認為人們如果意識到個人帳戶，有多少回報遭到蠶食，只會對強積金感到更加憤怒。

強積金不足以支持退休生活，已成公認事實。（資料圖片）

金管局：強積金「不足以讓香港人退休」

根據金管局檢討，強積金的高額收費很大程度令人不會作出自願性供款，並指出強積金「不足以讓香港人退休」。

事實上，香港約有400萬打工仔，每名僱員及其僱主，每年為其帳戶合共供款36,000元，當中大多數是強制性供款，只有少部份屬自願性供款。根據《彭博》數據統計，滙豐銀行的恒生指數追蹤基金擁有355億港元（45億美元）的資產，是強積金制度中最大的基金，其表現在過去十年落後於恒生指數約25%。

滙豐銀行的發言人Charlene Hui指，表現不及恒指，是由於管理強積金基金的費用。發言人解釋，人們無法直接將零售追踪基金的費用與強積金追踪基金進行作比較，又表示銀行過去已經7次調低退休金計劃的相關費用。

當強積金收費高，又無法滿足個人退休要求，打工仔又如何是好？