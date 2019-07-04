越南或成為特朗普下一個關稅目標

在中美貿易戰還未結束，歐美之間貿易紛爭升級之際，越南似乎也成了美國總統特朗普（Donald Trump）要立刻施加關稅壓力的國家。

7月2日，美國商務部表示，對來自越南的一些鋼鐵製品徵收最高可達456%的懲罰性關稅。商務部解釋稱，有廠商將這些產品先運到越南，再從越南出口到美國以避開關稅。

將越南推到了風口浪尖的，是6月26日接受《霍士新聞頻道》電話訪問時，特朗普與主持人的一番對話。

特朗普表示，一些工廠並沒有按照預期搬回美國，而是搬遷到了越南。這令其大為惱火。隨後他指責「越南佔美國的便宜」，並用「最惡劣的濫用者」形容越南。而當主持人詢問是否打算向越南徵收關稅時，特朗普則回應稱「正與越南討論」。

這段採訪一經流出，頓時引發「越南會否成為下一個美國關稅目標」的猜測。

越南成大贏家的說法惹特朗普關注

美國《石英財經》網站就在對特朗普潛台詞分析後認為，「這暗示了這個東南亞國家可能變成下一個被徵收關稅的國家」。

而關於越南為什麼會被美國「瞄準」，《彭博》在6月27日的報道中給出了一種猜想。報道稱，「越南近期中美貿易戰『大贏家』的名聲可能引起了美國總統特朗普不必要的關注」。