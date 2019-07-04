調查指內地佔上市公司買賣交易逾60%　大灣區比例突出

致同（香港）會計師事務所發表最新的《買賣協議研究報告2019》指出，中國內地是2018年香港上市公司最大的交易市場，其中粵港澳大灣區（「大灣區」）約佔三成。

業務收購佔所有收購交易約6成

致同審視2018年1月1日至12月31日期間香港上市公司及/或其子公司所簽訂的買賣協議，其相關的買賣交易為《上市規則》所定義之主要交易、非常重大的收購事項及非常重大的出售事項。報告發現，2018年最常見的交易類型是主板上市公司的主要和非關聯交易。

截至2018年12月31日，雖然主板上市的公司數目（1,926家）約為創業板（389家）的5倍，但主板上市公司訂立的買賣協議數目（265家），約為創業板上市公司（39家）的7倍。

報告對共計304份香港交易所網站載列的2018年香港上市公司及/或其附屬公司所簽訂的買賣協議進行分析，其中包括185宗收購個案，119宗出售交易。報告指出，2018年香港上市公司所簽訂的買賣協議的主要目的是收購與出售業務。當中業務收購佔所有收購交易約60%，而業務出售則佔所有出售交易約71%。

報告發現，2018年最常見的交易類型是主板上市公司的主要和非關聯交易。﹙路透社﹚

大灣區崛起推動商業交易增長

報告顯示，於2018年約有78%的業務收購及84%的業務出售在中國內地及港澳地區進行，其中約三成的業務收購及業務出售位於大灣區。

致同會計師事務所亞太區交易諮詢服務聯席負責人湯飈表示，鑑於其龐大的市場規模和持續的經濟發展，中國內地一直是香港上市公司收購出售業務交易的熱點，大灣區更被譽為中國的新增長引擎，備受關注。隨着大灣區不斷發展帶來的豐富機遇，他相信大灣區的業務交易數量將持續上升，而中國內地將繼續成為2019年商業交易的主要市場。

去年港股111宗業務收購，主要來自地產建築業、消費品製造業及服務業的收購，佔所有業務收購約68％。﹙資料圖片﹚

企業對消費品製造業及服務業整體前景樂觀

去年確認的185宗收購交易中，111宗是業務收購。來自地產建築業、消費品製造業及服務業的收購，佔所有業務收購約68%。

2018年的119項出售交易中，85項是業務出售。年內的業務出售交易普遍來自消費品製造業、地產建築業，以及工業製品業。這三個行業佔所有業務出售約64%。與工業製品、消費品製造、地產建築，以及服務相關的行業是年內出售業務最活躍的行業。

各行各業的買家和賣家似乎都擁有多元化的業務收購和出售，他們會收購和出售主營業務以外的業務。報告顯示，共有49及28個有關消費品製造業和服務業的業務於2018年分別被收購和出售。

湯飈解釋，在地產建築業、消費品製造業和服務業等競爭激烈的市場中，收購被視為擴展市場份額、獲取更多資源，和確保業務擴張的有效方法。