【遊日注意】大行唱好日圓　每百日圓兌港元彈至7.8

暑假在即，港人又準備出動外遊，作為港人第二個家的日本，自然成為目的地首選。不過出發前，請先留意日圓匯價。有大行預期，日圓兌美元將升至100水平，即屆時每百日圓兌港元，將高見7.8算。

以現時每百日圓兌港元為7.2232相比，日圓有機會升值8%，即每兌10萬日圓時，需要多支付576.8元。

不過近期港匯偏強，與百威亞太招股在即，以及內地企業派息高峰期有關。日前港元兌日圓曾升穿7.2。

日美息差收窄推動日圓升值

近期日圓成為市場人士吸納對象，與市場上不明朗事件持續出現有關，促使投資者將資金泊入具防守力的資產，當中包括日圓及黃金等。加上美國國債孳息率下跌，10年期國債孳息率跌穿2厘，導致美日息差收窄，以及日本央行減少買入3年及5年債券。在多項因素刺激下，推動日圓上揚，早前日圓兌美元更曾突破107水平。

大行對日圓持有較正面看法。其中花旗駐新加坡高級技術策略師Shyam Devani預期，美國國債孳息率下跌導致美元轉弱，美元兌日圓有機會在年內跌至100關。

在談及美國聯儲局息口政策時，他明言不再是聯儲局是否減息，而是看到一個完整的寬鬆周期。

聯儲局官員鴿派言論，不利美元走勢。（視覺中國）

息差因素或主導日圓匯價

除了花旗看好日圓匯價前景外，摩根大通及荷蘭合作銀行等外匯策略師，亦看好日圓。其中荷合貨幣策略主管佛利指出，若美國及伊朗緊張關係再度升溫，不排除在短期內兌美元將突破105水平。

摩通日本市場研究主管佐佐木融則指出，最終仍要視乎聯儲局減息步伐；又指出若日圓升至100算，要美國10年期國債孳息率跌至1%，才有機會發生。

不過大行對日圓的看法，仍未算最牛。今年初日本央行前理事門間一夫曾警告，在全球經濟放緩及貿易摩擦影響下，有機會兌美元升至80水平，即屆時日圓兌港元將升穿10算。若如此港人回第二個家時，又貴了不少。