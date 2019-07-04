【新股集資王】百威亞太估值高？　公司﹕業務性質不同難比較　

將於明日招股﹑集資額最高達到764億元的百威亞太（1876），未正式招股已獲市場人士高度重視。近期短期港元拆息持續上揚，與公司招股不無關係。招股價介乎40至47元，以每手100股計算，入場費為4,747.36元。若成功上市，有機會成為今年全年集資額最多的新股。

稱在高端市場領先

不過公司以歷史市盈率38.5至45倍招股，被指估值偏高。百威亞太執行董事兼首席執行官楊克 ( Jan Craps )則表示，公司業務覆蓋亞太地區的發展中及已發展國家，同業則主要針對內地業務，難以直接比較估值。

他進一步指出，公司有提高盈利的能力，在高端上領先；縱使定價存有溢價，亦屬合理，又指出投資者反應理想。

問到未來派息時，他稱公司靈活地作出會否派息的決定，又指出公司每年均會生產約16億美元的現金流，但會首先用作收購及投資業務，若有剩除的現金會考慮派息。

百威亞太明日起招股，有機會成為今年全球新股集資王。（余俊亮攝）

料中國經濟放緩不影響業務發展

楊克亦表示，雖然中國經濟放緩，但相信不會影響公司業務發展。他解釋，啤酒行業的銷情穩定，不會「大上大落」；又指出高端品牌錄得中單位數增長，超高端品牌銷售更錄得雙位數增長，因此公司決定繼續在中國重點發展。

被問及會否擔心香港政局不穩定，楊克稱，在香港上市是長期發展的部署，不擔心短期的不明朗因素，對香港這個作為國際金融中心的城市有信心。

今次百威亞太集資取得款項，會用作還債以完成重組。楊克表示，此決定由母公司作出，他並沒有透露債務金額。至於今次招股不設基石投資者，聯席保薦人之一的摩根士丹利指出，是考慮股份流通性，以及希望全球投資者均可以參與。