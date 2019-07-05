中國樓市分化明顯　一線城市反彈三四線城市降溫

2019年上半年，中國樓市保持平穩發展態勢，不同城市之間出現分化，三四線城市降溫明顯。

據《第一財經》7月4日報道，上海易居房地產研究院7月4日發佈《2019年上半年全國40城新建商品住宅成交報告》。報告顯示，6月份，40個典型城市新建商品住宅成交面積環比增長8%，同比增長3%。

2019年上半年，40城成交面積同比下降0.3%。總體看，2019年上半年不同城市分化明顯，呈現一線反彈、二線趨穩、三四線降溫的態勢。其中一線城市同比增長38.9%，二線城市同比下降0.4%；三四線城市同比下降8.9%。

這40個典型城市分別為：4個一線城市：北京、上海、廣州、深圳。18個二線城市：蘇州、福州、南京、青島、杭州、長春、鄭州、南寧、成 都、南昌、武漢、長沙、重慶、西安、廈門、蘭州、合肥、寧波。18個三四線城市：揚州、東莞、溫州、岳陽、無錫、襄陽、泉州、淮安、 金華、汕頭、肇慶、惠州、煙台、舟山、韶關、珠海、中山、徐州。

具體城市來看，上半年成交面積同比增長的城市有20個，其中增速前5名的城市分別為北京、珠海、中山、福州和寧波，同比增速分別為131.7%、110.5%、104.2%、96.3%和84.5%。這五個城市中，北京由於去年上半年成交量同比下降57.4%，基數較低，2019年上半年同比增速最高。珠海和中山都是粵港澳大灣區城市，2019年政策的出台帶來一定利好，成交量同比增速較高。