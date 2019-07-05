【股價破頂】日清杯麵10年來首次加價　包括合味道、出前一丁

日清食品（1475）公布，7月5日起上調部份杯麵及碗麵在香港的出廠價格。清息刺激股價今早破頂，高見6.29元，勁升4.5%。

公司表示，對上一次調整相關產品價格是在2008年。集團一直面對原材料供應緊張和成本上升、人力成本和物流費用增加等壓力。儘管集團已盡力以各種方法承擔不斷上漲的成本，但現已到了適當的時候通過價格調整以降低成本壓力。

包括出前一丁杯麵及碗麵、日清粉絲、日清杯裝米粉

日清表示，由7月5日（即日）起，日清食品部份容器裝即食麵產品在香港的出廠價上調，加幅百份比為單位數。

涉及產品包括：合味道杯麵、出前一丁（杯裝及碗裝）、日清粉絲、日清杯裝米粉及新意派杯裝麵等。

日清食品表示，合味道杯麵等容器裝產品對上一次調整出廠價格，是2008年。（合味道facebook）

日清食品旗下擁有五大旗艦品牌，包括「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」。而中國市場則推出「ECO 杯」概念，銷售活動主要集中在華東及華南的一線及二線城市。

往績市盈率高達32.5倍

事實上，中美貿易戰下，「民生消費股」日清食品大受青睞，該股2017年底以3.54元招股後，曾低見3.2元，惟今年1月開始發力「發攻」，一浪高於一浪，炒高至6.29元。

以最新報6.25元計，日清食品市值已達到66.82億元，公司去年收入29.98億元，股東利潤2.05億元，按年微升5.2%；日清往績市盈率逾32倍，日清杯麵、碗麵10年來首次加價，對公司利潤的刺激度，有待驗證。